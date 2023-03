Na dvoboju je v vratih kraljev debitiral Joonas Korpisalo, ki se je takoj izkazal s 24 obrambami. Za Los Angeles je to sicer tretja zaporedna zmaga. Najuspešnejši pri kraljih je bil tokrat Kevin Fiala, ki je poleg doseženega gola zbral še podajo. Strelci za Los Angeles so bili še Adrian Kempe, Gabriel Vilardi in Carl Grundström.

Slednji je zadel za vodstvo kraljev, preden je dve minuti pred iztekom prve tretjine Robert Thomas izid poravnal. V nadaljevanju je prednost obnovil Kempe, a so gosti spet izenačili po golu Kasperija Kapanena. Tri minute pred iztekom dvoboja je Vilardi zadel za novo vodstvo domačih, nato pa je Fiala zabil za končnih 4:2.

V ligi NHL so danes sicer odigrali 12 dvobojev. Vodilno moštvo lige Boston Bruins je v domači dvorani s 4:2 odpravilo New York Rangers in zabeležilo deseto zaporedno zmago. Za New York je to šesti poraz na zadnjih osmih tekmah.

Kar tri tekme so se končale z izidom 4:1, na vseh so slavili domačini. New York Islanders so ugnali Detroit Red Wings, Florida Panthers so bili boljši od Pittsburgha, Vancouver pa je v kanadskem derbiju slavil nad Torontom.

Do visoke zmage z 8:3 so na gostovanju prišli hokejisti Washington Capitals nad San Jose Sharks. Podobno visoke zmage (7:3) se je razveselila vodilna ekipa centralne skupine Dallas Stars, ki je doma premagala Colorado Avalanche.

Dvanajst golov je padlo v Winnipegu, kjer so domači Jets premagali Edmonton Oilers s 7:5, s čimer so prekinili niz petih zaporednih porazov. Za goste je sicer Leon Draisaitl dosegel "hat-trick", a to vseeno ni bilo dovolj za zmago. V domačem moštvu se je z dvema goloma in podajo izkazal Josh Morissey. Mark Scheifele, Morgan Barron in Dylan DeMelo so vsi dodali še po gol in podajo. Na domačem ledu so slavili še hokejisti Buffalo Sabres s 5:3 nad Tampa Bay Lightning in Ottawa Senators s 5:2 nad Columbusom. Do gostujočih zmag pa sta prišli moštvi Nashville Predators, ki je s 3:1 zmagalo v Chicagu, medtem ko je Minnesota Wild s 3:0 odpravila Calgary Flames.