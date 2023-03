Katja Fain je na 200 m slavila s časom 1:59,13. "Nisem najbolj zadovoljna. Želela sem si boljšega rezultata, ampak jutri bo nova priložnost na 400 m," je po zmagi povedala Mariborčanka, ki je drugouvrščeno Ravenčanko Janjo Šegel ugnala za 43 stotink sekunde. Na 200 m prosto je pri moških slavil Ben Schwietert, drugo mesto pa je osvojil njegov klubski kolega Sašo Boškan. Slovenske zmage so priplavali še Špela Perše na 800 m prosto, Najya Hana Jukić na 50 m hrbtno, Peter John Stevens na 50 m prsno ter Ribničanka Neli Škaper na 100 m delfin.

Dvakrat je na zmagovalni oder stopil Velenjčan Matic Bizjak Jambrović, drugi je bil na 100 m delfin in tretji na 50 m hrbtno. Drugi je bil tudi Bor Vran-Benkovič v disciplini 200 m mešano, tretja mesta pa so si priplavali Lena Fortuna na 800 m prosto, Lina Maltarič in Sven Štembal na 100 m delfin ter Jaš Berložnik na 200 m mešano.

Od športne kariere pa se je v domači sredini Plavalnega kluba Branik Maribor poslovil Bau. Z dosežki je nase opozarjal že v mlajših kategorijah, prvi mednarodni preboj pa mu je uspel na mladinskem evropskem prvenstvu v Antwerpnu leta 2012, ko se je uvrstil v finale.

Preboj v člansko kategorijo mu je uspel že naslednje leto z uvrstitvijo na evropsko prvenstvo v kratkih bazenih, odtlej pa je bil Bau stalni član reprezentance na največjih tekmah. Najbližje evropski eliti je bil leta 2015, ko je na prvenstvu stare celine osvojil dve deveti mesti.

Svojo kariero je Bau kronal z nastopoma na dveh olimpijskih igrah, in sicer v Riu de Janeiru leta 2016 in Tokiu leta 2021. Trenutno ima še vedno v lasti štiri državne rekorde v prostem slogu. Enkrat si je priboril tudi naziv najboljšega plavalca leta, je zapisala krovna plavalna zveza.