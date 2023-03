Štiriintridesetletnica Tina Šutej, ki je v Ostravi na Češkem 2. februarja letos s 4,82 metra izboljšala svoj slovenski dvoranski in tudi absolutni rekord, je pred dvema letoma na dvoranskem EP v poljskem Torunu prav tako zasedla drugo mesto za njeno tedaj prvo veliko člansko odličje.

Murto je Tini Šutej preprečila, da bi postala najboljša v zgodovini slovenske atletike na dvoranskih EP. Zlato odličje je doslej osvojila le Jolanda Čeplak, ki je v teku na 800 m 3. marca leta 2002 na Dunaju dosegla še zdaj veljavni svetovni rekord (1:55,82). Čeplakova je bila doslej edina v slovenski atletiki z dvema medaljama s teh tekmovanj, na 800 m je bila bronasta še leta 2007 v Birminghamu.

Tina Šutej je v zadnjih dveh letih osvojila štiri medalje na velikih atletskih tekmovanjih, po dve srebrni in bronasti, njene edine v članski konkurenci. Le dvakrat v tej zimi ni zmagala v skoku s palico, vedno pa je bila boljša od vseh Evropejk.

Diplomirana biologinja je lani osvojila dve bronasti medalji na dvoranskem SP v Beogradu in na EP na prostem v Münchnu, na SP v Eugenu je bila četrta.

Šutej je izpustila začetno višino na 4,25 m in prvič prešla letvico na 4,45 m. Na 4,60 m je letvico preskočila drugič iz delitve vodilnega položaja nazadovala na četrto mesto. Tudi na 4,70 m je prvič podrla letvico, izmed petih tekmovalk, ki so ostale v konkurenci, pa je bila uspešna v tej seriji le Murto.

Slovenska rekorderka je bila nato uspešna v drugem skoku in se zavihtela na drugo mesto, na tretjem je v boju za odličja ostala le še mladinska svetovna prvakinja iz leta 2018 Švabikova, ki je bila uspešna tretjič.

Višini 4,70 ni bila kos nobena od preostalih tekmovalk. Četrta je bila Grkinja Aikaterini Stefanidi, nekdanja olimpijska, svetovna in evropska prvakinja, branilka naslova Angelika Moser iz Švice pa šesta, obe s 4,60 m.

Troboj za razdelitev mest na zmagovalnem odru je na 4,75 m odprla Šutej, ki je prvič podrla, kot tudi preostali tekmici. Šutej je bila uspešna drugič in se povzpela na prvo mesto. Švabikova je letvico trikrat podrla in Šutej se je za zlato pomerila z Murto, ki je lani v Nemčiji že osvojila evropsko krono.

Finka je bila na 4,75 m uspešna v tretjem skoku, ko je izenačila državni rekord. Atletinji sta nadaljevali na 4,80 m, kjer pa je bila Murto uspešna prvič. Po neuspešnem prvem skoku je zadnja dva poskusa Slovenka pustila za 4,85 m, a tudi tu ni bila prek letvice. Murto je s tremi neuspešnimi skoki zaključila na 4,91 m.

"Želim si zlato medaljo, glede na sezono in današnje kvalifikacije je to tudi pričakovano," je kratko in jasno v petek po kvalifikacijah napovedala Tina Šutej. Na EP je prišla kot lastnica najboljšega izida sezone v Evropi in drugega na svetu. Na vseh mednarodnih tekmah leta je preskočila najmanj 4,70 m, to mejo je v sezoni zmoglo le šest atletinj.

Le v Celju je 18. februarja na državnem prvenstvu zmagala s 4,65 m, ko je preizkušala tudi nove palice. A tudi s tem njenim najslabšim izidom bi bila sedma v sezoni na svetu. V petkovih kvalifikacijah je s 4,55 m skupaj s Wilmo Murto delila prvo mesto in se prav z njo pomerila v finalu za zmago.