Do zmage je prišel v sedmi minuti sodniškega dodatka, ko je zadel rezervist Reiss Nelson. Pred tem sta za Arsenal gola dosegla Thomas Partey v 62. in Ben White, ki je prav tako prišel v igro s klopi. Londončani so tako zadržali pet točk prednosti pred Cityjem. Tudi ta proti Newcastlu ni imel lahkega dela. Gosti, ki so v zadnjem času nekoliko padli v rezultatih, so se mu odlično upirali, imeli svoji priložnosti. Niso jih izkoristili, medtem ko gostitelji dve svoji so in tako po enakovrednem boju zmagali.

»Čestitke gostom. Pokazali so zelo dobro predstavo, pokazali svojo ambicioznost. V naslednjih bodo resni kandidati za naslov, z velikimi koraki napreduje,« je bil nad Newcastlom navdušen Pep Guardiola. Njegovi ekipi sta zmago zagotovila gola Phila Fodna v 15. in Bernarda Silve v 67. minuti.

Spodrsljaju pa se ni izognil četrtouvrščeni Tottenham. Z 0:1 je izgubil na gostovanju pri Wolverhamptonu, edini gol je v 82. minuti dosegel Adama Traore. Najbolj razpoloženi so bili strelci Brightona, ki so s 4:0 ugnali West Ham, Aston Villa je bila z 1:0 boljša od Crystal Palacea, končno pa so lahko zadovoljni tudi navijači Chelsea, Londončani so doma z 1:0 premagali Leeds, edini gol na tekmi so si gosti zabili kar sami.