Še enkrat več se je pokazalo, da so skoki doma v Planici. Izjemne razmere, odlično vzdušje in odlično pripravljena skakalnica. Vse je bilo pripravljeno za zaključek velikega spektakla v Planici, svoj pečat pa so nato pustili še slovenski orli. Slovenska skakalna reprezentanca je odlična opravila svoje delo že v prvi seriji ekipne tekme na svetovnem prvenstvu v nordijskem smučanju v Planici. Četverica Lovro Kos, Žiga Jelar, Timi Zajc in Anže Lanišek je imela po polovici pred Norveško 9,8 točke prednosti, pred tretjo Avstrijo pa 10,6.

Že uvodoma je uvrstitev v ekipo upravičil Lovro Kos, ki je v prvi skupini držal stik z vsemi najboljšimi in imel četrti izid serije (135 m). Enako je storil Žiga Jelar. Po nastopu novega svetovnega prvaka Timija Zajca je Slovenija prvič na tekmi prevzela vodstvo. Delo v prvi seriji je zaključil Anže Lanišek, ki se mu je v izteku skakalnice "snelo" že ob koncu prve serije. Slovenija je vodila, a zaostanek Norveške in Avstrije je bil minimalen. Pred vrati je bila napeta finalna serija.

Slovenija zadržala prednost

Slovenija je v drugo serijo krenila kot vodilna reprezentanca in nastopila kot zadnja. Lovro Kos je otvoril z manjšo napako in skočil 131 metrov, kar je pomenilo, da je slovenska reprezentanca zdrsnila na tretje mesto za Norveško in Avstrijo. A izkazalo se je, da je bila to edina napaka varovancev Roberta Hrgote. Že po nastopu Žige Jelarja je bila Slovenija nazaj na samem vrhu. Še enkrat več je svoje delo brez napake opravil Zajc in o zlati kolajni je odločal letos najboljši slovenski orel Anže Lanišek. Priljubljeni Žaba je pokazal psihološko trdnost. Skočil je preko zelene črte za končno zmago ter na noge še enkrat dvignil vse navijače in veliko slavje v Planici se je lahko začelo še drugi dan zapored.

Za Slovenijo je bila to tretja kolajna na domačem SP, od tega druga zlata. Prav pod vse so se podpisali skakalci in skakalke. Drugi so bili skakalci Norveške, tretji pa Avstrijci. S tem je končan skakalni del svetovnega prvenstva, v nedeljo bo na sporedu le še kraljevska tekaška preizkušnja na 50 km za moške v klasični tehniki.