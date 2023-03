"Želimo izboljšati vedenje igralcev. Svetovno prvenstvo je nakazalo, v kakšno smer se bo zdaj gibal sodnikov dodatek po izteku rednega časa," je v uvodu novinarske konference po zasedanju v Londonu dejal Infantino. "Dodatek časa mora postati stalnica in na njega na smemo pozabiti. Vsi sodniki se morajo zavedati, da je treba dodati čas, ki se je izgubil ob menjavah, poškodbah, ...," je nadaljeval predsednik Fifa.

"Slavje ob zadetkih je temelj igre, zato mora ostati nespremenjeno, treba pa je to upoštevati na koncu tekme. Pravila nogometa so univerzalna in treba se jih je držati po celem svetu." Infantino je v nadaljevanju novinarske konference spregovoril še o različnih temah, ki so bile na dnevnem redu zasedanja Ifaba.

Glede petih menjav je priznal, da sogovorniki niso bili enotnega mnenja. "Odločili smo se, da je zdravje nogometaša na prvem mestu. Čakamo, da dobimo bolj natančne smernice, a dejstvo je, da če sodnik določi, da je ogroženo zdravje, mora tekmo prekiniti," pravi Infantino. "Izgubljamo sodnike po vsem svetu. To je tažava za Ifab in Fifo. Ljudje jih žalijo, napadajo, nekaj bomo morali narediti, da jih zaščitimo," je dodal Infantino.

Ifab je določil, da je treba okrepiti komunikacijo med sodniki in gledalci na stadionih. Fifa že zadnjih 12 mesecev preizkuša sistem, ki je v uporabi v nekaterih ameriških športih. Na klubskem svetovnem prvenstvu so sodniki preko zvočnikov na stadionu sporočili gledalcem odločitve v primeru uporabe sistema Var. Tako bo tudi na SP do 20 let v Indoneziji, kjer bodo sodniki dodatno opremljeni s kamerami na telesu, je zapisano na spletni strani Fifa.