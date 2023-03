35 ljudi je v požaru utrpelo hude opekline in se trenutno zdravi v bolnišnici. Zaradi škode, ki jo je povzročil požar, pa so reševalci iz različnih predelov mesta evakuirali že več kot 1300 prebivalcev. Predstavnik policije Listyo Sigit Prabowo je pojasnil, da je do požara najverjetneje prišlo med pretakanjem goriva, ki je prispelo iz druge rafinerije. "Prišlo je do tehnične težave, ki je povzročila dvig pritiska, nato pa je prišlo do požara. Vir požara trenutno preiskujemo," je še dodal.

Prizorišče nesreče je že obiskal podpredsednik države Ma'ruf Amin, ki je tudi predlagal, da se skladišče premakne stran od stanovanjskih sosesk, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Številni državni uradniki so medtem pozvali k preiskavi vzroka požara in pregledu indonezijskih energetskih objektov. "Po več požarih v državi je jasno, da moramo pregledati vse objekte in infrastrukturo za gorivo, zlasti rezervoarje in rafinerije," je za lokalno televizijo Metro TV povedal Sugeng Suparwoto, vodja parlamentarne komisije za energijo.

Podjetje Pertamina se je za izbruh požara opravičilo. "Nihče od nas ni pričakoval, da se bo to zgodilo," je povedal direktor podjetja Nicke Widyawati. V objektih v lasti Pertamina so v preteklih letih večkrat izbruhnili požari. Samo v rafineriji Balongan v Zahodni Javi so požari izbruhnili v letih 2009, 2014 in 2021, pri čemer o smrtnih žrtvah niso poročali.