V nedeljo bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, zjutraj in dopoldne bo po nekaterih nižinah megla. Najnižje jutranje temperature bodo od -4 do 1, najvišje dnevne od 6 do 12, na Primorskem do 15 stopinj Celzija.

Obeti: V ponedeljek in torek bo večinoma oblačno, občasno bo rahlo deževalo, meja sneženja bo nizko. Ponekod bo pihal jugozahodni veter.

Vremenska slika: Nad zahodno in srednjo Evropo je območje visokega zračnega tlaka. S šibkimi vzhodnimi vetrovi k nam doteka prehodno bolj suh in nekoliko toplejši zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Ponoči bo pretežno jasno. V nedeljo bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Več sonca bo v krajih južno od nas.