"V Hamadanu na zahodu države so prvič v Iranu odkrili nahajališče litija," je sporočil predstavnik ministrstva za industrijo, rudnike in trgovino Mohamad Hadi Ahmadi. Zaloga je ocenjena na 8,5 milijona ton. Litij, ki mu pravijo tudi nafta 21. stoletja, je bistvenega pomena za proizvodnjo baterij za električna vozila. Je tudi ključna sestavina baterij, ki se uporabljajo v mobilnih telefonih in drugih elektronskih napravah.

Po podatkih poročila Geološkega zavoda ZDA (USGS) iz leta 2022 je na svetu za 89 milijonov ton zalog litija, glavne zaloge pa so v Avstraliji, Čilu, Argentini, Boliviji in na Kitajskem. Lani so se cene litija močno povišale, tako v luči splošne draginje na področju surovin in materialov kot zaradi skoka v povpraševanju ob pospešenem prehodu na zeleno mobilnost. Iran, katerega gospodarstvo je prizadeto zaradi strogih mednarodnih sankcij, zlasti tistih, ki so jih uvedle ZDA, ima velike zaloge naravnih virov, vključno s plinom, nafto, bakrom in železom.