Cisar je preizkušnjo začel kot 41. po četrtkovi sprinterski tekmi in se po dobrem strelskem nastopu, zgrešil je le eno od 20 tarč, pomaknil 16 mest višje in za zmagovalcem zaostal 3:30,5 minute. S tem je osvojil 16 točk za svetovni pokal. Preostala Slovenca sta preveč grešila na strelišču. Anton Vidmar je s štirimi napakami osvojil nekaj točk in končal na 35. mestu (+4:26,0), brez točk pa je ostal Rok Tršan, ki je prav tako zgrešil štirikrat in končal pri repu uvrščenih na 51. mestu (+5:31,3).

Za Johannesa Thingnesa Böja, ki je startal 30 sekund pred starejšim bratom, je bila to osamljena dirka. Po dveh uspešnih strelskih nastopih leže je prednost le še povečeval in kljub eni napaki ob obeh streljanjih stoje zanesljivo krmaril do 70. posamične zmage v karieri.

Tarjei Bö je za zmagovalcem zaostal 34,6 sekunde, potem ko je na strelišču pustil nepokrito eno tarčo, tretjeuvrščeni Šved Martin Ponsiluoma pa je s petimi napakami na strelišču zaostal 1:11 minute. V skupnem seštevku ima Johannes Thingnes Bö 1319 točk. Drugi je njegov rojak Sturla Holm Laegreid, ki v Novem Mestu ni nastopil zaradi okužbe z novim koronavirusom. Doslej je zbral 920 točk.

Ob 15.45 bodo v zasledovanju nastopile tudi ženske. Od Slovenk bosta na startu Polona Klemenčič in Anamarija Lampič po 17. oz. 40. mestu v petkovem sprintu. V nedeljo bosta še preizkušnji v mešani štafeti in tekmi parov.