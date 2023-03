Delegati bodo imeli možnost ponovno podpreti 69-letnega Xija zaradi ustavnih sprememb, sprejetih pred petimi leti, s katerimi je kongres odpravil omejitev dveh predsedniških mandatov. Xi bi tako lahko postal kitajski predsednik z najdaljšim stažem. Xiju je sicer centralni komite kitajske komunistične partije oktobra lani že zaupal nov mandat generalnega sekretarja in poveljnika kitajskih oboroženih sil.

Kitajski ljudski kongres, kjer dve tretjini sedežev obvladuje vladajoča komunistična partija, bo na mesto premierja predvidoma imenoval nekdanjega šanghajskega partijskega šefa Li Qianga. Ta bo nadomestil Li Keqianga, ki naj bi odhajal v pokoj, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Odhajajoči premier bo na letnem zasedanju pred predajo poslov napovedal cilj gospodarske rasti v višini približno pet odstotkov, so danes sporočili v Pekingu. Podoben cilj si je Kitajska sicer zadala tudi lani, vendar je zaradi politike strogih protikoronskih omejitev dosegla le 3-odstotno rast.

Z novim proračunom več za obrambne izdatke

Prav tako bo na zasedanju predstavljen novi proračun, s katerim naj bi se v času naraščajočih napetosti z ZDA povišali obrambni izdatki za okoli sedem odstotkov, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

»Kitajska vojaška modernizacija ne bo predstavljala grožnje nobeni državi, temveč bo pozitivna sila pri ohranjanju regionalne stabilnosti in svetovnega miru,« je zatrdil Wang Chao, tiskovni predstavnik kitajskega ljudskega kongresa.

Prav tako je poudaril, da Peking Evropsko unijo kljub različnim stališčem glede ruske invazije še vedno vidi kot celovito strateško partnerico, s katero nima »bistvenih strateških razlik in konfliktov«. Ob tem se je tudi zavzel za širitev gospodarskega sodelovanja.

»Med Kitajsko in EU obstajajo razlike v zgodovini, kulturi, stopnji razvoja in ideologiji. Obe strani imata različne poglede na nekatera vprašanja, kar je normalno. Še vedno pa si Kitajska želi skupaj z Evropo spodbujati politične rešitve mednarodnih in regionalnih perečih vprašanj ter prispevati k svetovnemu miru in razvoju,« je še dodal.

Tako delegati kongresa kot tudi člani nacionalnega odbora kitajske ljudske politične posvetovalne konference - najvišje svetovalne ustanove na Kitajskem, ki s svojim zasedanjem pričenjajo danes -, bodo v prihajajočih dneh med drugim odločali tudi o več kadrovskih vprašanjih, gospodarskem okrevanju in izboljšanju spolne vzgoje v šolah, poročajo kitajski mediji.