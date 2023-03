Šojgu je poslušal poročila poveljnikov in se pogovarjal z vojaki, ki se jim je tudi zahvalil za »vzorno izpolnjevanje dolžnosti«. »Medalje ste si zaslužili, saj se borite pravilno, vendar je pred vami še veliko dela,« je še dodal.

Minister si je fronto v Ukrajini ogledal že decembra lani. Takrat je po navedbah ruskih oblasti preveril vojaško opremo, pregledal položaje ter bivalne in ogrevalne pogoje za rusko vojaško osebje.

Moskva je trenutno osredotočena na zavzetje mesta Bahmut v regiji Doneck. Tako ukrajinske kot ruske sile poročajo o velikih izgubah v boju za nadzor nad mestom, ki je v zadnjem času pridobil pomen kot ključna in simbolna točka vojne v Ukrajini.

Vodja ruske najemniške skupine Wagner Jevgenij Prigožin je v petek sporočil, da so njihovi borci po večtedenskih srditih bojih praktično obkolili Bahmut. Zavzetje mesta pa bi Moskvi omogočilo nadaljnjo napredovanje do večjih mest v regiji, kot sta Kramatorsk in Slovjansk.