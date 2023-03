Začetek marca je že po tradiciji čas, ko znova zarohnijo motorji formule 1. Zarohnijo v pravem pomenu, na dirkah, ne zgolj na testiranjih, ki jih dirkači opravijo prej. A če gre sklepati po slednjih, na katerih je bil s svojo ekipo Red Bull znova v ospredju, po dogajanju v zadnji sezoni, v kateri je s kar 15 zmagami zrušil rekord po številu zmag v sezoni, in še marsičem drugem, je pred sezono, ki se bo jutri (start ob 16. uri po slovenskem času) začela z dirko za veliko nagrado Bahrajna, daleč največji favorit za naslov svetovnega prvaka, ki bi bil že njegov tretji zaporedni, Nizozemec Max Verstappen. Na drugo mesto po precej uspešnih testiranjih pred sezono stavnice uvrščajo Ferrarijevega Monačana Charlesa Leclerca, na tretje pa Britanca Lewisa Hamiltona, ki bi se z Mercedesom v primeru končnega slavja v svoji 17. sezoni veselil osmega naslova svetovnega prvaka, s čimer si rekorda ne bi več delil z Michaelom Schumacherjem.

Vsi trije omenjeni prvi vozniki imajo iste moštvene kolege kot v lanski sezoni (Hamilton rojaka Georgea Russla, Verstappen Mehičana Sergia Pereza, Leclerc pa Španca Carlosa Sainza), več sprememb pa je bilo v drugih ekipah. Omenimo denimo, da se je Astonu Martinu pridružil legendarni Španec, rekorder po številu nastopov na velikih nagradah (355 startov) Fernando Alonso, da bo še en izkušen dirkač, Nemec Nico Hülkenberg (189 startov), vozil za Haas ter da so novinci v karavani trije: Nizozemec Nyck de Vries (Alpha Tauri), Američan Logan Sargeant (Williams) in Avstralec Oscar Piastri (McLaren). Brez ekipe je medtem ostal dosedanji voznik Haasa in sin legendarnega Michaela Schumacherja Mick, dosedanji član McLarna Avstralec Daniel Ricciardo se je pridružil ekipi Red Bulla kot rezervni voznik, kariero pa je zaključil štirikratni svetovni prvak Nemec Sebastian Vettel. »Pričakujem veliko bolj napeto sezono od lanske, saj je bila tudi lani razlika bistveno večja, kot bi v resnici lahko bila. Sploh če gledam nekatere dirke, na katerih je bilo izjemno težko zmagati ... Recimo, da so druge ekipe naredile veliko napak, mi pa bistveno manj in smo izkoristili vse slabosti, zato pričakujem, da bo letos bolj izenačeno,« je pred prvo dirko v Bahrajnu, pred katero nekateri napovedujejo še eno dolgočasno sezono, povedal Max Verstappen in izdal, da je v šestih tednih priprav pred začetkom sezone izgubil deset kilogramov, ki jih je pred tem pridobil v enem mesecu, ko je jedel in pil, kar si je zaželel.

Čeprav so že pred časom znova odpovedali dirko za veliko nagrado Kitajske, bo letošnjih kar 23 preizkušenj v že 74. izvedbi svetovnega prvenstva formule 1 rekordnih, prav tako bodo v primerjavi z lani podvojili število sobotnih sprinterskih dirk – priložnost za nekaj dodatnih točk bodo tako dirkači imeli v Bakuju, Spielbergu, Spa-Francorchampsu, Dohi, Austinu in Sao Paulu. No, še ena napovedana novost pa se k sreči ni obnesla – vodilni možje Mednarodne avtomobilistične zveze so namreč pred časom napovedali, da bodo imeli dirkači na dirkah zelo omejene pravice izražanja svojih političnih, verskih in drugih osebnih stališč, kar je izviralo predvsem iz številnih kritik na račun režimov v državah Bližnjega vzhoda, ki gostijo dirke, po ostrem odzivu javnosti in dirkačev pa so zdaj te omejitve omilili. »Vseeno mi je, če v življenju ne zmagam niti na eni dirki več, a govoril bom o vsem, o čemer menim, da je treba govoriti,« se je denimo odzval Lewis Hamilton, prepoved pa bo zdaj veljala le neposredno na dirkališču v času dirke in na zmagovalnem odru.