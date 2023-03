Zagotovo ste si s posebnim zanimanjem ogledali tekme v nordijski kombinaciji, v kateri smo daleč od vsaj srednjega svetovnega vrha. Ali ste pričakovali boljše rezultate?

Glede na to, da je prvenstvo doma, sem vseeno pričakoval nekaj več. Vem, da se tekmovalci in tekmovalke trudijo, da je pri njih veliko odrekanja, ampak očitno za kaj več, kar so dosegli, niso imeli pogojev. Kaj natančno manjka, ne vem, kajti odkar sem nehal s tekmovanjem, nisem bil vpet v nordijsko kombinacijo. Tako ne vem, kakšno opremo imajo – tu mislim predvsem na smučarski tek – toda po tistem, kar sem videl na tekaški progi, jim veliko manjka že v sami tehniki. Mislim, da je prav v teku naša največja težava, nekateri pa za najboljšimi precej zaostajajo že v skokih.

Veliko se govori o tem, da so razlogi za slabše rezultate slovenske ekipe v njeni mladosti, toda ko ste bili v Trondheimu peti, ste bili stari 19 let.

V Trondheimu sem po skokih bil osmi, nato sem z 12. časom teka napredoval na peto mesto, še mesto boljši je bil v teku Igor Cuznar, ki je bil še leto mlajši od mene. In to na 15-kilometrski preizkušnji, kolikor se je takrat še teklo, kar pomeni, da je bilo potrebne še več vzdržljivosti. Tudi druge reprezentance imajo mlade tekmovalce, pa ne zaostajajo toliko kot naši. Poglejmo samo Avstrijca Lamparterja, ki je predlani v Oberstdorfu postal svetovni prvak pri le 19 letih, tako da leta ne bi smela biti izgovor.

Druga težava je, da slovenski nordijski kombinatorci zgodaj nehajo s tekmovanji. Pred letošnjo sezono je s tekmovanji prekinil 22-letni Vid Vrhovnik, ki je bil, tako kot vi in Marjan Jelenko, tudi mladinski svetovni prvak. Zakaj takšen osip?

Največja težava so neurejene razmere in sam status, ki ga nordijski kombinatorci imajo. V mojih časih so bile razmere za trening še slabše, kot so danes, ko imamo nordijski center v Planici, potem je tu poleti Kranj, blizu je Beljak, medtem ko smo se morali mi voziti v Ramsau, Predazzo, Courchevel in podobno. Tudi tekaških smuči nismo imeli konkurenčnih. Tako je pred leti Jelenko dejal, da je bilo to, ko mu je Petra Majdič dala svoje smuči, zanj prelomnica. Zato sem prej omenil, da ne vem, kakšno opremo imajo naši tekmovalci, kajti če nimate pravega materiala, ne morete biti konkurenčni. Lahko bi rekli, da smo imeli diamante, iz katerih nismo znali ničesar narediti.

Kje se še zatika? Morda v premajhnem naboru tekmovalcev?

V zadnjem času jih niti ni tako malo, sploh zdaj, ko imamo center tudi v Kranju, kjer je kar nekaj fantov in deklet, ki se ukvarjajo z nordijsko kombinacijo. Se pravi, da imamo določeno bazo, in do mladinske kategorije ter tekem v alpskem pokalu še nekako gre, potem pa se vse skupaj zaustavi. Očitno je res nekaj narobe v samem sistemu in bojim se, da v Sloveniji nimamo človeka, ki bi se bil pripravljen spopasti z njim. Toda kjer je volja, je tudi pot.

Omenili ste sistem, ki ga imajo v slovenskem nordijskem smučanju očitno samo v smučarskih skokih?

Namesto da bi bili smučarski skoki zgled vsem drugim, jih nihče ne posnema. So dober pokazatelj, kako se nekaj lahko dela dobro. Zakaj ni tako tudi v nordijski kombinaciji, težko rečem, ker me, kot rečeno, ni zraven. V nordijski kombinaciji se moraš s tekmovalci ukvarjati individualno. Ni dovolj samo to, da imaš program, saj je veliko dejavnikov, ki vplivajo na dober trening. Tako ni dobro, če preveč pozornosti namenjate samo skokom, ker potem pada vzdržljivost. Če je preveč teka, ni eksplozivnosti, zato je treba najti pravo ravnovesje, ki pa je pri vsakem posamezniku lahko drugačno.

Kako naprej?

Po svetovnem prvenstvu bi se morali vodilni v panogi usesti skupaj, narediti načrt, kako naprej, in predvsem, koliko se bo v nordijsko kombinacijo vlagalo. Če nimamo financ za to, je bolje, da se z nordijsko kombinacijo ne ukvarjamo. To je podobno, kot bi želel biti v kolesarstvu v svetovnem vrhu, namesto dobrega kolesa pa bi si kupil poni. Na ta način bomo težko konkurenčni najboljšim. Žal mi je teh fantov in deklet, ki se trudijo, toda bojim se, da je bilo to, kar so pokazali v Planici, njihov trenutni domet.

Ali so vas kdaj povabili, da bi se vključili v delo nordijske reprezentance?

Imel sem samo eno vabilo, da bi bil trener reprezentance. Do njega je prišlo tik pred sezono, v mesecu juniju 2007 ali 2008, ko se je takratni trener odločil, da bo raje šel v drugo službo. S pogoji, ki so mi jih ponudili, bi s tisto plačo ob dveh otrocih težko preživeli. Potem nisem več dobil vabila, tako da se zdaj že več kot 13 let ukvarjam z bioraztezno terapijo. Veliko pozornosti namenjam tudi hčeri Uli, ki teče v Triglavu in je za zdaj tako tekačica kot biatlonka, in temu se bo po vsej verjetnosti po letošnji sezoni popolnoma posvetila. Zanjo pravim, da je prava baletka na smučeh.