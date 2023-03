Golob v roki, kriza na strehi

Takrat komaj petnajstletna švedska okoljska aktivistka Greta Thunberg je po vročinskih valovih in gozdnih požarih, ki so leta 2018 prizadeli Švedsko, začela svojo šolsko stavko s transparentom »Skolstrejk för klimatet«. Čeprav je v zadnjih letih s tem navdihnila val množičnih protestov, se njena ključna zahteva vse do danes ni spremenila: zahteva po zmanjšanju emisij ogljika v skladu s pariškim sporazumom ostaja neizpolnjena.