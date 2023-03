Podrobnosti zveze bo Danijela morda delila v delno avtobiografskem romanu, ki ga je napovedala lani in bi moral že iziti, imel pa naj bi okoli 200 strani. »Vsak bralec bo dobro vedel, kateri trenutki so avtobiografski, resnični,« je napovedala pred letom dni in dejala, da je ob razhodu z Grašem doživljala eno, svet in javnost pa sta videla nekaj drugega. S Petrom Grašem, ki je zdaj star 46 let, sta se razšla leta 2021, po 24 letih zveze, ki je nikoli nista zapečatila s poroko niti nista imela otrok. O svojem razmerju v javnosti nista veliko govorila, Grašo pa je vse nadoknadil, ko je delil svojo zaljubljenost v 32-letno pevko Hano Huljić, s katero se je poročil in ima z njo tudi že otroka.