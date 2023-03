Ko se medicinska sestra prelevi v zdravnika

Bolniki, ki se želijo o svojih težavah z zdravnikom pogovoriti vsaj po telefonu, niso nujno uspešni. Da napotke ponekod dobivajo samo še od medicinskih sester, so potožili zastopnici pacientovih pravic Duši Hlade Zore. Zaskrbljeni so tudi v zbornici zdravstvene nege, kjer so dobili informacije, da medicinske sestre odločitve ponekod sprejemajo kar prek zdravnikove kartice.