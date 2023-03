Seagal, zvezda akcijskih filmov v 80. in 90. letih prejšnjega stoletja ter specialist za aikido, je leta 2016 od Putina dobil tudi rusko državljanstvo. Čeprav je ameriško državljanstvo obdržal, se je odločil za življenje v Rusiji, kjer se je leta 2021 včlanil v nacionalistično stranko.

Potem ko se je začela vojna v Ukrajini, je brez zadržkov stopil na stran agresorja in se avgusta lani v Donecku srečal z vodjo proruskih separatistov. Mesec kasneje je za Putina ob njegovem 70. rojstnem dnevu posnel video, v katerem je podprl svojega ruskega prijatelja in ga označil za enega največjih svetovnih državnikov. »Iskreno upam in molim, da dobi podporo, ljubezen in spoštovanje, ki jih potrebuje, in da se bodo današnje nejevolje kmalu končale, da bomo živeli v svetu, v katerem bo vladal mir,« je dejal.