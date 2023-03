Stave: Klubski čebelnjaki

V znamenju trenerskih menjav ali izostankov so bo odvrtel tokratni krog prve slovenske nogometne lige. In v blatu. Več kot trideset let je tekmovanje že staro in v tem času smo lahko videli marsikaterega stratega. Ne samo v primeru Olimpije, ki jih je pod Mandarićem menjala osupljivo pogosto. Nasploh se slovensko ligaško nogometno okolje zdi za trenerje spolzek teren, marsikatero menjavo pa je težko razumeti drugače kot skozi pritiske klubskih opozicij, torej tistih, ki so z menjavo prej potegnili kratko in potem ves čas v ozadju delujejo proti aktualni garnituri. A tako je navsezadnje tudi na Hrvaškem in še kje.