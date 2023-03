Odkar se je pred dobrimi tremi tedni začela ruska ofenziva na vzhodu države, ta ne napreduje kaj prida na več sto kilometrov dolgem odseku frontne črte v Donecku in Lugansku. Po podatkih Centra za strateške mednarodne študije (CSIS) je Rusiji kljub silovitim zimskim bojem od lanskega septembra na vzhodni fronti uspelo zavzeti zgolj 400 kvadratnih kilometrov ozemlja. Frontna črta se bolj ali manj ne premika, Rusija pa še naprej nadzoruje okoli 17 odstotkov ukrajinskega ozemlja. Zgolj na eni točki najbolj aktivne vzhodne fronte v Donbasu naj bi ruskim silam kazalo bolje.

To je mesto Bahmut v Donecku, ki je bilo v zadnjih mesecih skorajda povsem uničeno. Še okoli pet tisoč civilistov naj bi vztrajalo v kraju, kjer je nekoč bivalo več kot 70.000 ljudi. Boji za Bahmut trajajo že sedem mesecev, začeli so se lanskega avgusta. Strateško vrednost ohranjanja oziroma prevzemanja nadzora nad tem krajem si obe spopadajoči se strani razlagata povsem drugače. Za Ruse je to mesto strateško pomembno, ker si nato obetajo osvojitev še preostanka regije Doneck, ki jo trenutno držijo dobro polovico. Če bi dejansko padlo, bi bila to prva večja ruska zmaga v zadnjega pol leta vojne, ko so se ruske sile morale umikati ukrajinskim. Ukrajina medtem kraju ne prepisuje posebne vrednosti, a pravi, da hoče tukaj izčrpati sovražnika.

Najbolj krvava vojna po 78 letih

Da Ukrajino v drugem letu vojne čaka vojna izčrpavanja, so še pred prvo obletnico ruske agresije ugotavljali številni zahodni politiki. Obe strani sta na številnih odsekih fronte zgradili jarke, iz katerih se obstreljujeta, na delu pa je tudi topništvo. Večjih premikov na fronti od jesenskih ofenziv ukrajinske vojske ni bilo, ugotavljajo tudi v inštitutu CSIS. »Rusija je verjetno utrpela več smrtnih žrtev v bojih v Ukrajini v prvem letu vojne kot v vseh svojih vojnah po drugi svetovni vojni skupaj. Povprečno je bilo na mesec med ruskimi vojaki ubitih 25-krat več vojakov, kot jih je bilo na mesec ubitih v vojni v Čečeniji, ali 35-krat več, kot jih je na mesec padlo v zadnji sovjetski vojni v Afganistanu,« so zapisali v CSIS.

Po njihovih navedbah je Rusija v Ukrajini izgubila med 5000 in 5800 vojaki (skupaj doslej do 70.000) na mesec, medtem ko je v petnajstletni vojni v Čečeniji utrpela med 13.000 in 25.000 smrtnimi žrtvami, kar pomeni, da jih je na mesec na Kavkazu v povprečju umrlo med 95 in 185. Še manj pa v desetletni okupaciji Afganistana, kjer so našteli od 14.000 do 16.000 smrtnih žrtev oziroma od 130 do 145 mrtvih vojakov na mesec. »V vojni izčrpavanja je mogoče zmagati le, če je ena od strani pripravljena sprejeti številne žrtve in izgubo opreme,« so dodali v analizi CSIS.

Branilci izčrpavajo nasprotnika

Rusi so že večkrat dejali, da je Bahmut padel, kar se je nato izkazalo za napačno informacijo. Tudi včeraj so se pojavljale informacije, da je padec Bahmuta le še vprašanje časa – dneva ali dveh. Pojavljale so se fotografije Wagnerjevih borcev, ki naj bi v neki od porušenih hiš v Bahmutu že vihteli rusko zastavo. Posnetek je objavil tiskovni servis Wagnerjevih enot, njihov poveljnik Jevgenij Prigožin, ki je še prejšnji teden ostro javno kritiziral rusko vojsko, da jim ne dostavljajo zadosti streliva, pa je zdaj sporočil, da je Bahmut praktično obkoljen. Ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega je pozival, naj zaukaže umik ukrajinskih enot iz mesta. Mesto napadajo tako Wagnerjevi plačanci kot redni sestav ruske vojske.

Ukrajinska vojska še naprej priznava, da je situacija v Bahmutu zelo zahtevna, hkrati pa tudi vztraja pri nadaljnji obrambi mesta. Da ruske sile v mestu vendarle napredujejo, se je nakazovalo tudi s tem, da so ukrajinske enote razstrelile železniško progo v mestu. To naj bi bilo znamenje, da se ukrajinske sile pripravljajo na umik. Ruske sile po navedbah ukrajinske vojske napadajo na petih točkah frontne črte v Bahmutu.