Čeprav med tednom ni bilo tekem v nogometnem državnem prvenstvu, je bilo dogajanje vseeno sila pestro. V javnosti so odmevale ostre in neprimerne besede trenerja Olimpije Alberta Riere po tekmi v Kopru. Zaradi kvote rumenih kartonov ne bo smel voditi moštva na današnji tekmi 25. kroga proti Radomljam, v prihodnjih dneh pa ga čaka morebitna disciplinska kazen. Vsega obsojanja je vreden brutalen fizični napad zamaskiranih neznancev v Domžalah na navijaško skupino Radomelj Mlinarje po tekmi s Taborom, v katerem jo je skupil tudi starš mladega nogometaša kluba, ki se je v tistem trenutku znašel na kraju dogodka. Prišlo pa je tudi do dveh odmevnih trenerskih menjav. Dolgoletni trener Brava Dejan Grabić se je preselil v Mursko Soboto k Muri, kjer je zaradi slabih rezultatov nogo dobil Damir Čontala. H Gorici pa je prišlo bržkone najbolj odmevno trenersko ime v zgodovini slovenske lige, 77-letni Edoardo Reja, s čimer je novi lastnik kluba George Juncaj, ameriški poslovnež albanskih korenin, pokazal, da misli resno v boju za obstanek in tudi v prihodnje. Zamenjal je Mirana Srebrniča.

Ker je do konca državnega prvenstva še 12 krogov, Olimpija pa ima na vrhu lestvice pred prvim zasledovalcem Mariborom 14 točk prednosti, bo vsaka zmaga Ljubljančanov že pomenila gromozanski korak k naslovu prvaka. Na papirju imajo zmaji v 25. krogu lahko nalogo, saj jim v goste prihajajo Radomlje, ki pa se s Taborom in Gorico borijo za obstanek v prvoligaški konkurenci, zaradi česar utegnejo biti še kako nevaren nasprotnik. »V nogometu lahko uživaš zmago le en dan, morda dva. Nato je čas, da se osredotočiš na nov obračun. To sem ekipi povedal tako po derbiju kot po zmagi v Kopru. Radomlje imajo kakovostno zasedbo, v spomladanskem delu so zmagovale. Njihova samozavest je zrasla. Pomembna je kakovost igralcev, a ko je vzdušje v ekipi dobro, je zgodba popolnoma drugačna. Radomlje so dober primer tega. Niso pripeljali posebnih okrepitev, a imajo novega trenerja, vzdušje v ekipi je drugačno. Težko jih bo premagati. Kot vedno bodo moji igralci dobili natančne napotke, kako nasprotnika zaustaviti in premagati, kar je moja odgovornost,« pojasnjuje trener Olimpije Albert Riera, ki ni želel pogrevati dogodkov v Kopru. Pravi, da so za njim in da verjame v poštenost tistih, ki bodo sprejemali odločitev glede morebitne kazni. »Spoštoval jo bom ne glede na to, kakšna bo,« je še dodal, nato pa vendarle malce zbodel zadnjega nasprotnika. »Verjamem, da je drugim težko, ker so tako daleč zadaj.«

Derbi kroga bo v Murski Soboti, kjer bo gostoval Maribor. Novi trener Mure Dejan Grabić bi si težko želel težjega debija na klopi novega delodajalca, po drugi strani pa bi ravno pomembnost tekme in trenerska rošada lahko dodatno motivirali črno-bele. »Čutim toliko adrenalina, da tega ne morem opisati. Težko zaspim, ker sem tako vznemirjen. Na voljo je še 36 točk, sedem smo za tretjim mestom, ki še pelje v Evropo. Napadli ga bomo z vso silo,« sporoča Dejan Grabić. Pri Mariboru se zavedajo, da je naslov prvaka praktično izgubljen, a želijo biti drugi in v položaju, ko bi lahko izkoristili potencialno presenetljivo črno serijo Olimpije. »Mura ima novega trenerja, kar vedno prinaša novo energijo in nove zamisli. Zaradi spremembe na klopi se bo težje pripraviti na tekmo, a se bomo zato osredotočili nase. Na zadeve, ki jih želimo popraviti v igri in s tem poskrbeti, da bi nadaljevali zbiranje točk,« pravi trener Maribora Damir Krznar.

Pari 25. kroga, danes ob 15. uri: Celje – Gorica, ob 17.30: Domžale – Koper, ob 20.15: Olimpija – Radomlje, jutri ob 13. uri: Tabor – Bravo, ob 15. uri: Mura – Maribor, vrstni red: Olimpija 57, Maribor 43, Celje 41, Domžale 38, Koper 36, Mura 34, Bravo 23, Radomlje 19, Tabor 18, Gorica 15.