Slovenski državni gozdovi: Nove prodajne pogodbe razburile kupce

Družba Slovenski državni gozdovi z odkupovalci državne hlodovine sklepa nove dolgoročne prodajne pogodbe. Nekateri so z dodeljenimi količinami zadovoljni, drugi so ogorčeni. Krivdo za to, da bodo posamezna slovenska podjetja v prihodnje dobivala manj lesa ali bodo celo ostala brez, pripisujejo tudi njegovi prodaji hrvaškim kupcem.