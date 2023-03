Okoli 430.000 volilk in volilcev na avstrijskem Koroškem bo v nedeljo odločalo o tem, kdo jih bo zastopal v deželnem parlamentu. Socialdemokratom, ki so največ glasov dobili tako na predčasnih volitvah leta 2013 kot na rednih leta 2018, se še v tretje obeta zmaga, vendar predvolilne ankete kažejo, da jim bržkone ne bo uspelo obdržati rezultata z zadnjih volitev, ko so jim volilci namenili 47,9 odstotka glasov. Deželni glavar Peter Kaiser, ki je v prvem mandatu vladal z dvotretjinsko večino v koaliciji z ljudsko stranko in zelenimi, v drugem pa si je v deželnem zboru zagotovil večino z ljudsko stranko, je, kot kaže, na poti k tretjemu mandatu.

Za ljudsko stranko (ÖVP), ki skupaj z zelenimi vodi zvezno vlado, je sicer avstrijska Koroška že tradicionalno težak teren, leta 2018 so ji volilci namenili nekaj več kot 15 odstotkov glasov, tokrat jim predvolilne ankete napovedujejo največ 11 odstotkov. S takšnim rezultatom se bo, drugače kot leta 2018, ko je bila tretja, znašla šele na četrtem mestu, za dve odstotni točki več glasov namreč ankete napovedujejo stranki Team Kärnten, ki je nastala iz deželne organizacije zdaj že propadle populistične stranke Team Stronach na čelu z avstrijsko-kanadskim industrialcem in milijarderjem Frankom Stronachom (ustanoviteljem koncerna Magna International).

Zeleni se borijo za vstop v deželni zbor

Drugo mesto se tako kot na zadnjih volitvah tudi tokrat obeta koroškim svobodnjakom, ki bodo, kot kaže, izboljšali rezultat iz leta 2018, ko so jim volilci namenili nekaj manj kot 23 odstotkov glasov. Različne predvolilne ankete jim obljubljajo od 23 do 26 odstotkov. Koroški svobodnjaki se tako počasi pobirajo po pogubnem porazu leta 2013, ko so jih različne korupcijske afere stale ne le zmage, temveč so svoj rezultat iz leta 2009 poslabšali za več kot 28 odstotnih točk. A tudi tokrat bodo svobodnjaki še daleč od rezultatov, kot so jih na Koroškem dosegali pod vodstvom Jörga Haiderja, ki se je leta 1999 na stolček deželnega glavarja zavihtel z več kot 42 odstotki glasov. Da netenje sovraštva do Slovencev, zaradi katerega je med drugim žel tudi volilne zmage, danes ne prinaša več enakih rezultatov, menda spoznavajo tudi v vodstvu stranke, kjer naj bi bili po poročanju avstrijske javne televizije ORF vse prej kot veseli akcije njihovega podmladka, ki je v predvolilnem boju svaril pred »slovenizacijo« Koroške in s tem sprožil diplomatski škandal ter ogorčenje pri svoji južni sosedi.

Še povsem negotovo je, ali bo tokrat uspelo dobiti kak mandat liberalcem (NEOS) in zelenim. Slednjim predvolilne ankete napovedujejo od 4 do 5 odstotkov glasov, če imajo prav zadnje, potem bi jim morebiti še uspelo preseči 5-odstotni volilni prag. To ne bi bil le pomemben uspeh deželne organizacije, ki je v koaliciji s socialdemokrati in ljudsko stranko leta 2017 pomagala odpraviti proporcionalno sestavo deželne vlade, temveč tudi pozitiven signal za zelene v zvezni vladi. Koroška je bila namreč v zadnjem mandatu edina avstrijska dežela, ki v deželnem zboru ni imela predstavnikov zelenih.