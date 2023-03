V prestolnici se je pred sedežem družbe Hellenic Train, ki upravlja železniško omrežje, na protestu zbralo več kot 5000 ljudi, ker že desetletja niso izboljšali varnosti železniškega omrežja.

»Morilci!« je vzklikala množica protestnikov, medtem ko so to besedo z rdečo barvo napisali na stekleno fasado stavbe.

Protestniki so bili večinoma mladi, podobne starosti kot številne žrtve torkove nesreče, ki je bila najbolj smrtonosna v državi. Večino med žrtvami so namreč predstavljali študentje, ki so se vračali s podaljšanega vikenda.

Na stotine ljudi je demonstriralo tudi v Larisi, ki se nahaja blizu kraja nesreče, Patrasu in drugih mestih. Protestniki so nosili transparente z napisom »Napiši mi, ko boš prispel« - sporočilo, ki ga je poslala mati eni od mladih žrtev in ki se v zadnjih dneh pojavlja kot slogan protestov. Številni protestniki so nosili črne zastave.

Študenti in dijaki so organizirali sedeče proteste na več kot 20 fakultetah in šolah po vsej državi. Na vhodih v več univerz so izobesili črne rjuhe, v Larisi pa so protestniki na tire lokalne železniške postaje metali bele vrtnice. Novi protesti z geslom Žalujemo za našimi mrtvimi, zahtevamo resnico, so za drevi načrtovani v Atenah, drugem največjem grškem mestu Solunu ter drugih mestih.

Najmanj 57 ljudi je umrlo v torek, ko je malo pred polnočjo potniški vlak trčil v tovorni vlak, ki je več kilometrov vozil po isti progi. Na potniškem vlaku je bilo več kot 350 ljudi, veliko jih je še vedno pogrešanih, saj zaradi silovitosti trka mnoge še niso identificirali. V bolnišnici je danes še 38 poškodovanih.

Predstojnika postaje v Larisi, ki je bil v času nesreče v službi, so aretirali in obtožili uboja iz malomarnosti. Delno je prevzel odgovornost, ker ni preusmeril vlakov, če bo obsojen, pa mu grozi dosmrtni zapor.

Ob tem sindikati železničarjev opozarjajo, da so bile varnostne težave na železniški progi med Atenami in Solunom, kjer se je zgodila nesreča, znane že več let. Pet let po privatizaciji državnega grškega železniškega podjetja varnostni sistemi na progah še vedno niso popolnoma avtomatizirani. Grški železniški delavci zato danes stavkajo drugi dan zapored.