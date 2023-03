Po izboljšanju poslovanja bo Livar prodan

Poslovanje Livarja se je lani izrazito izboljšalo. Potem ko so številni mali delničarji v postopku prisilne poravnave ostali brez lastništva v Livarju, so njegovi novi lastniki, med katerimi je tudi nekdanji finančni minister Uroš Čufer, postali kupci terjatev do Livarja.