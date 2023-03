Ni še dobro videl, kakšen stol in mizo so mu Butalci namenili, že je na njegova vrata potrkal sindikalni predstavnik zdravnikov. »Dragi župan, tako ne gre več naprej, takoj nam uredi naše plače, ker sedanja razmerja so nevzdržna. Če ne, pričakuj štrajk,« je zelo trdo izdahnil zdravniški sindikalist. Župan se nasloni na svojem stolu, že vstopi sindikalni predstavnik butalske prosvete. »Videl sem prijatelja sindikalista zdravnikov, ko je odhajal od tebe, zato sem se tudi sam oglasil. Veš, mi v celoti podpiramo zdravnike. Je pa zdaj zadnji čas, da se uredijo nevzdržna razmerja tudi v prosveti. Če ne, pričakuj štrajk naših delavcev,« je zaključil sindikalist.

Ker v Butalah vsi vse vidijo in slišijo, so jasno oba obiska registrirali tudi ostali iz sindikalne fronte. Gasilski glasnik je takoj obelodanil butalskim novinarjem, da če se takoj ne uredijo porušena razmerja, bodo gasilci imeli protestni shod. Ko sta to slišala sindikalista zdravnikov in prosvetarjev, sta takoj sporočila, da se strinjata z gasilci, saj da so razmerja res porušena. »O, če gredo gasilci na cesto, gremo pa še mi. S tega mesta županu sporočamo, da naj takoj uredi porušena razmerja, ali pa bo protestno zborovanje in nato štrajk,« je sporočil glasnogovornik poštarjev. Takoj so jih podprli zdravniki, prosvetarji in gasilci.

In tako so proteste in štrajke napovedale vse možne butalske skupine, ki so se plačevale iz butalske malhe. Pri tem so vsi podprli zahteve vseh prejšnjih skupin, da je treba porušena razmerja popraviti.

Zato je sklical butalsko skupino strokovnjakov in sindikaliste vseh skupin. Stopil je na stol in začel: »Spoštovani sindikalisti! Globoko se vam opravičujem, ker sem v svojem neznanju mislil, da bo strokovna skupina pripravila nov model nagrajevanja. Zato sem se odločil, da boste porušena razmerja popravili vi, ki veste, kako in kaj, saj se vsi medsebojno podpirate v vaših zahtevah. Jaz vam edino lahko povem, koliko denarja za plače je v butalski malhi, vi ga pa med sabo razdelite, tako kot sami veste, da je prav. Ali boste najprej začeli o razmerjih med dejavnostmi in nato v okviru dejavnosti, ki jo zastopate, me ne zanima. Meni samo vsakega zadnjega v mesecu prinesite sezname z zneski, koliko naj nakažemo posameznim delavcem. Skupna vsota denarja ne sme presegati zneska, ki sem vam ga povedal. Če bo višji, bom izračunal, za koliko odstotkov gre in nato vsakemu posamezniku nakazal za ta odstotek nižjo plačo. Glede na ihto in proteste ter vaše podrobno poznavanje tematike bo vaš model, pričakujem, zaživel zelo hitro. Do prvega nakazila plač z urejenimi razmerji pa veljajo dosedanja razmerja.«

V Butalah je zavladal tihi nemir, zaradi razmišljanja, ali so sindikalisti pravi, ter kdaj bo prvo izplačilo v popravljenih razmerjih.

Tomaž Šumi, Lesce