Več kot 90 odstotkov žrtev izkoriščanja prostitucije in drugih spolnih zlorab je žensk in deklet, kažejo mednarodne raziskave, vsaka tretja odkrita žrtev trgovine z ljudmi v svetu pa je otrok. V bolj razvitih državah so običajno predmet trgovine z namenom izkoriščanja prostitucije in drugih zlorab, še kažejo raziskave. Jeseni lani so raziskavo o spolnem izkoriščanju otrok v prostituciji opravili pri nas, v društvu Ključ – centru za boj proti trgovanju z ljudmi. V pogovoru z žrtvami so namreč v preteklosti spoznali, da je imela večina izkušnje s prostitucijo oziroma zlorabo že pred polnoletnostjo. V društvu so pri strokovnih sodelavcih – na srednjih šolah, centrih za socialno delo, v nevladnih organizacijah – preverili, ali so pri svojem delu že kdaj naleteli na tako žrtev ali pa so to vsaj sumili. Analizo so opravili na osnovi 351 izpolnjenih anket. »Približno 10 odstotkov anketirancev oziroma 36 oseb je zaznalo možnost, da se otrok ukvarja s prostitucijo. Večinoma so pojasnili, da gre za otroke med 15. in 18. letom starosti, ob čemer pa je precejšnje tudi število tistih, ki so izbrali odgovor, da gre za otroke, mlajše od 15 let. Skupno število otrok, za katere so strokovni delavci sumili, da so žrtve prostitucije, je po preštetih najnižjih možnostih znotraj posameznih številčnih oken 120, najvišje pa 248,« je rezultate ankete predstavila predsednica društva Polona Kovač.

Policija taka dejanja obravnava kot različna kazniva dejanja, tudi kot spolni napad na osebo, mlajšo od 15 let. Po navedbah višje kriminalistične inšpektorice z oddelka za kriminalne združbe v generalni policijski upravi Ane Mrkalj Kastelic je v Sloveniji značilno, da prostitucija poteka v zasebnih prostorih, denimo v stanovanjih, najetih objektih, masažnih salonih, gostinskih ali nočnih lokalih. Ponudbo oglašujejo na specializiranih spletnih straneh in družbenih omrežjih ter forumih.

Spolnost v zameno za hrano

»V zadnjih dveh letih smo se srečali z vsaj štirimi primeri deklet, za katere gotovo vemo, da so bile vključene v prostitucijo. Običajno gre za osebe, ki izhajajo iz disfunkcionalnih družin in imajo hude čustvene in vedenjske težave,« je poudarila strokovna sodelavka Centra za socialno delo Ljubljana Šiška Irena Velič. Posebej je izpostavila ranljivost mladih, ki bežijo iz vzgojnih domov, pri čemer postanejo žrtve posameznikov, ki izkoriščajo njihovo stisko. Skrb vzbujajoče so izkušnje mladih deklet na begu, ki v zameno za zatočišče, drogo, denar ali kaj drugega ponudijo spolne usluge. Po navedbah Veličeve so dekleta v neformalnih pogovorih izpostavila več lokacij, kjer se to dogaja, med drugim jih je več omenilo hotele v Domžalah in ljubljanski InterContinental na ljubljanskem Bavarskem dvoru.

Na policiji niso mogli potrditi preiskave točno teh lokacij. »Policija trenutno preiskuje sume kaznivih dejanj na škodo otrok, kjer so omenjene različne lokacije, a ker preiskava trenutno še poteka in ker gre za mladoletne osebe, vam ta trenutek več informacij ne morem dati,« je bil jasen vodja oddelka za mladoletniško kriminaliteto v upravi kriminalistične policije Robert Tekavec. Vodstvo ljubljanskega hotela je ob tej informaciji šokirano, od takih ravnanj, o katerih so izvedeli šele iz medijev, se odločno distancirajo in jih ostro obsojajo, so pojasnili za STA. »Naše osebje je sicer usposobljeno, da prepozna sumljive aktivnosti, da se pravočasno in pravilno odzove ter po potrebi pokliče varnostnika in policijo v primeru sumljivih dogajanj, bo pa vodstvo hotela na podlagi teh informacij še bolj posvetilo pozornost ozaveščanju in prepoznavanju sumljivih aktivnosti gostov,« so dodali v ljubljanskem hotelu.

Metoda loverboy Žrtve, ki se znajdejo v peklu spolnih zlorab in prostitucije, so povečini ženskega spola, v otroštvu zlorabljene, ki so pobegnile od doma, iz disfunkcionalnega okolja, so zasvojene z drogami … »Na pomoč« jim priskočijo močni fantje, ki jim obljubljajo rešitev, princi na belem konju – tako imenovani loverboyi. Ranljive žrtve čustveno priklenejo nase, jih zmanipulirajo in spolno izkoriščajo. Nekatere izsiljujejo s posnetki ali videi. Dekleta zadnja leta novačijo tudi prek spleta.