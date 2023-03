V Grosuplju od lanskega septembra brezplačne vožnje že izvaja grosupeljski zapeljivec. S storitvijo so na občini želeli predvsem starejšim in drugim ranljivejšim skupinam prebivalcev v naselju omogočiti večjo mobilnost in samostojnost. Ti se tako lahko danes brezplačno zapeljejo do trgovine, morda do tržnice ali knjižnice in, kar je zlasti pomembno, do zdravstvenega doma. V želji, da olajšajo bivanje v občini starejšim in ranljivejšim skupinam z območja vse občine, torej tudi iz okoliških krajev, so uvedli brezplačne prevoze še zanje.

V občini spodbujajo okolju prijazen javni potniški promet in se trudijo, da bi bila potnikom zagotovljena čim boljša dostopnost avtobusov in vlakov. Ob glavni avtobusni in železniški postaji so zgradili novo parkirno hišo po sistemu parkiraj in se pelji. Grosupeljčan bo s svojo storitvijo na voljo med tednom od ponedeljka do petka med 7. in 17. uro, pri čemer se je treba za prevoz naročiti po telefonu najmanj dan prej.