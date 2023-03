Učenje se nikoli zares ne konča

Društvo Lipa na Univerzi za tretje življenjsko obdobje Domžale z različnimi aktivnostmi združuje generacijo v tretjem življenjskem obdobju. Poleg tega, da lahko pri njih pridobivate ali obnavljate znanje tujih jezikov, vabijo tudi na delavnice, v športnorekreativne skupine in na zanimive strokovno vodene izlete, na katerih si člani v družbi svojih mentorjev ogledujejo kulturne, naravne in zgodovinske zanimivosti doma in v tujini.