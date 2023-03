Genska bolezen: Urbanova starša sprožila razvoj zdravila

Razvoj povsem novega zdravila urbagen, ki so ga poimenovali po triletnem Urbanu, sta sprožila njegova starša Samo in Špela Miroševič. Za razvoj in proizvodnjo zdravila morata zbrati dva milijona evrov, zdaj se bližata tej številki, razvoj pa že poteka. Izdelali naj bi ga toliko, da bi lahko pozdravili 500 do 1000 otrok. Če bo vse v redu, bi lahko Urban dobil svoj odmerek poleti prihodnje leto.