S transparenti »Narava nas ne potrebuje, mi potrebujemo naravo«, »Prihodnost bo zelena ali pa je ne bo« in »Naravo ubit ni profit« je več sto zbranih udeležencev »podnebnega štrajka« trenutni oblasti dalo vedeti, da sprememb, h katerim so v zadnjih letih na podobnih dogodkih že večkrat pozivali, še vedno ni na vidiku.

»Koalicijske stranke so bile pred volitvami polne zelenih obljub, ki jih ne izpolnjujejo dovolj hitro in ambiciozno, s številnimi ukrepi pa delujejo v nasprotno smer. S subvencijami v letalstvu, pospešeno militarizacijo in vzdrževanjem sistema brezmejne rasti delujejo v smer zaostrovanja okoljske krize,« je v imenu Mladih za podnebno pravičnost pred zbrano množico na ljubljanskem Kongresnem trgu povedala Pia Zupančič.

Dodala je, da se borijo za pravičen zelen prehod, ki bo v skladu s časovnicami, na katere opozarja znanost, ter bo spremenil sistem produkcije in potrošnje ter v osredje postavil potrebe ljudi in narave, ne pa kapitala.

Ob protestu so na predstavnike oblasti naslovili tudi daljši seznam zahtev, ki se dotikajo nujnih ukrepov na različnih področij - od energetike, prometa, dela in sociale do financ in gospodarstva ter mednarodnih odnosov, kmetijstva in biodiverzitete. Te so oblikovali na podnebnih skupščinah, ki so potekale v lanskem letu, in so še vedno aktualne. »Zahtevamo spremembe na vseh ravneh delovanja družbe. Zahtevamo podnebno pravičnost, in to zdaj,« so podčrtali.

Protestniki so v nagovorih opozorili tudi na poglabljajočo stanovanjsko krizo. »Vlada trdi, da se zavzema za trajnost. Trajnost niso le nizkoenergetska gradnja, nekaj dreves na dvorišču ali sončne celice na strehi. Trajnost so tudi pošteno plačilo delavcem, primerni delovni pogoji, javno zdravstvo, progresivni davčni sistem, razvejan javni promet in kakovostna stanovanja, dostopna vsem,« je izpostavila Maša Hawlina iz zadruge Zadrugator in se ob tem zavzela za drugačno politično sedanjost, ki bo gradila na »družbeni in okoljski pravičnosti«.

S kritikami na račun vladajočih prav tako ni skoparil Luka Stegne iz Liste demokratičnega študentstva. Kot je opozoril, zaradi trenutne energetske in draginjske krize grozi tudi vse večji usip študentov. »Mladi moramo vse več delati, da lahko doštudiramo. Če se bo planet vse bolj segreval, bodo delovni pogoji postajali vse bolj zahtevni. Sploh za tiste, ki delajo poleti v gostinstvu in skladiščih, ki se morajo učiti v vročih sobah,« je orisal. Od države pričakuje več podpore mladim, kakovostne hrane, investicij v javni prevoz in regulacijo visokih najemnin.

Karavana udeležencev podnebnega protesta se je s transparenti v rokah in ob spremljavi glasbe v nadaljevanju podala tudi na pohod po Ljubljani.

Mladi za podnebno pravičnost so protestni shod pripravili petič od leta 2019. Mladi protestniki so se poleg na Kongresnem trgu v Ljubljani zbrali tudi na Trgu svobode v Mariboru. Ljubljanski shod je na tretjem programu prenašala Televizija Slovenija.