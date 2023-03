Prepis prvega klica na 080 1801!

Ta teden je začela delovati čudežna telefonska številka ministra za zdravje Danijela Bešiča Loredana, na kateri lahko rešite vse težave, če ste zboleli in nimate izbranega osebnega zdravnika ali pa se vam vaš ne javi na telefon in ne odgovarja na elektronsko pošto. Ali kako že smo mislili, da bo. Sprva je minister napovedoval, da bo vse to dosegljivo na številki 111, a je pozneje ugotovil, da je ta številka preveč podobna tistima za nujno pomoč (112) in za policijo (113). In da bi bila zmeda prevelika. Hm, beži no. No, zdaj menda ni nobene zmede in od srede naprej telefoni na številki 080 1801 (ja, večkrat smo morali preveriti, da smo prav zapisali) pregorevajo. Samo še v vednost in ravnanje: še preden je minister pojasnil, kakšne vse informacije so na voljo na njegovi vroči liniji, je opozoril, česa vsega tam ne boste deležni. Ne gre za čudežni telefon, ki vam bo priskrbel zdravnika, je dejal. Ne kličite tja, če zdravnika potrebujete, ker ste bolni ali pa so se vam kuhinjske škarje zapičile v dlan. Tudi ne kličite, če morate urediti bolniško, pa tudi recepta ali napotnice vam tam ne bodo pomagali izdati. Vam bodo pa operaterji pomagali – navajamo dobesedno, da ne boste mislili, da se šalimo – »pri urejanju administrativnih in organizacijskih vprašanj«. Krasno.