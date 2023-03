Jürgen Schult, Nemška demokratična republika

6. junija 1986 je vzhodnonemški metalec diska Jürgen Schult v Neubrandenburgu vrgel orodje čez 74 metrov, natančno 74,08 metra. Pustimo ob strani kritike, da je bil rekord, ki ga bo težko preseči, postavljen v času tako imenovanega sistemskega dopinga, in poglejmo Schultove uspehe. Nemški atlet je bil uspešen na vseh velikih tekmovanjih: ima zlato medaljo z olimpijskih iger v Seulu leta 1988 in srebrno iz leta 1992, ko so bile olimpijske igre v Barceloni. V vitrinah ima še štiri medalje s svetovnih atletskih prvenstev in tri medalje z evropskih prvenstev. Upoštevati pa je treba, da zaradi bojkota leta 1984 ni nastopil na olimpijskih igrah v Los Angelesu. Schult, ki je bil v času svojih najboljših rezultatov visok 1,93 centimetra in težak 110 kilogramov, se je rodil leta 1960 v Amt Neuhausu v Vzhodni Nemčiji. Od leta 1979 do 1990 je nastopal za to državo, leta 1990 pa se je do leta 2000 seveda priključil novi združeni nemški reprezentanci. Po koncu kariere se je ustalil kot trener. Slovenski rekord ima Kristjan Čeh (71,27 metra).