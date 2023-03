#intervju Let3: Težko je pričakovati, da bomo v kratkem nastopili na Super Bowlu

V Srbiji so glasbeno sceno prevzeli ljudje, ki so odrasli z rapom. Zakaj? Ker so bili računalniško oziroma medijsko bolj pismeni kot drugi glasbeniki. Razumeli so sodobne medije. Enako velja za zasedbo Let 3, letošnje hrvaške predstavnike na tekmovanju za evrovizijsko popevko, ki so s skladbo Mama ŠČ! že razburili Evropo. Staropunkerska oziroma baby boom generacija, ki ji pripadajo tudi sami, se pretežno pase po youtubu in facebooku, oni pa so se promocije svoje skladbe lotili na tiktoku. Mediju za mladež. V seštevku s siceršnjo bazo privržencev jim je to prineslo premočno zmago.