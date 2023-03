#intervju Karpo Godina, režiser, direktor fotografije, profesor emeritus​: Novo življenje prepovedanega filma​

Filmi nastajajo in izginevajo, nekateri za zmeraj, nekaterim pa uspe zlesti iz bunkerjev in jim je dano ponovno rojstvo in še eno življenje. To je, kot kaže, usoda filma bosanskega režiserja Bate Čengića Slike iz življenja udarnika iz leta 1972, ki je v letu nastanka izginil, zdaj pa je po zaslugi direktorja fotografije tega filma Karpa Godine, Slovenske kinoteke in Telekinga restavriran, digitiziran, znova cel. No, ne čisto zares cel, pravi Karpo Godina, en košček se ni našel in še vedno manjka.