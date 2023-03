Oskarji: Od večnosti do petih minut slave

Mozart je imel srečo, da je cesar zazehal samo enkrat. Če bi zazehal trikrat, bi opera propadla še isto noč. Če bi zazehal dvakrat, bi zdržala največ en teden. Če je zazehal enkrat, je skladatelj še lahko dobil …« v filmu Amadeus iz leta 1984 pravi F. Murray Abraham v vlogi skladatelja Antonia Salierija, potem ko Mozartu po devetih uprizoritvah v dunajski narodni operi propade Figarova svatba. Amadeus v režiji Miloša Formana je, mimogrede, leta 1985, ko se je za oskarja za najboljši film potegovala tudi vojna drama Polja smrti Rolanda Joffeja, dobil osem oskarjev, vključno s tistim za najboljši film, režijo, scenarij po literarni predlogi in za glavno moško vlogo (Abraham). Skoraj 40 let pozneje lahko mirno rečemo, da si je Formanov Amadeus zaslužil vseh osem oskarjev. Film se je postaral fenomenalno in ga je še danes kljub njegovi triurni »director's cut« dolžini mogoče gledati s čistim užitkom.