Odkašljal se je in dejal, da si zelo želi odpotovati v Ameriko. Toda ker ga je strah tako ladij kot letal, naj mu čez Atlantik postavi most, da se bo tja lahko odpeljal z avtomobilom. Toda vsemogočni nad to njegovo željo ni bil nič kaj navdušen: »Ali ti veš, kakšne so globine oceana, kakšne sile in silni vetrovi bi delovali na takšen most, da ne govorim o nevarnosti potresov, ki bi ga lahko močno prizadejali? Takšnega mostu enostavno ni mogoče ustvariti. Raje mi zaupaj kakšno drugo željo.« Sprva rahlo razočaran fant izstreli iz sebe, naj ga potemtakem obdari z danostjo razumeti ženske. Vsemogočni se po slišanem zelo globoko zamisli in dolgo dolgo molči. Naposled vpraša mladeniča, ali naj bo cesta na čezoceanskem mostu dvopasovna ali štiripasovna.

Zgornja zgodbica na šaljiv način prikazuje stoletja trajajočo moško zadrego v zvezi z razumevanjem žensk. Na to temo je mogoče najti v starem in sodobnem časopisju ter drugih medijih na stotine člankov in člančičev, le pravega odgovora ne.

(Takšne so ženske!)

Iz nekih toplic – katerih imenovati ne smemo – se poroča ta mična dogodba. Kapelnik ondotnej godbi je krasen mož, in – poleg tega zelo ljubeznjiv. Zatorej se némamo čuditi, da je v svojem življenji uže mnogej ženski zmedel glavico. A globokejše nego katerej si bodi je paglavec Amor za lepega kapelnika vnel srce ruskej vdovi, katera se je prišla zabavat v one toplice, a je tam izgubila ves svoj dušni mir. Mlada Rusinja je skoraj zaželela svojim imenovati kapelnika, in poročila bi se bila z njim, da nij vmes neznatne zapreke – mož je namreč uže oženjen. Toda denar je svetu vladar. In to znajoča je ruska vdova ponudila gospé kapelnikovej devetdeset tisoč rubljev, ako se da ločiti od soproga, ter ga prepusti njej ... O, ženske, ženske! ... Pravijo, da je gospa soproga kapelnikova prosila Rusinje, naj jej odloči nekoliko dnij v premislek ...

Slovenski narod, 17. oktobra 1879

Kitajski zdravnik za ženske.

Kitajska knjiga o ženskih boleznih, ki jo je spisal sloveči kitajski zdravnik Kungvanlam, ima sledeče nauke: »Ženske bolezni se dele v take, ki se dajo ozdraviti in v take, ki se ne dajo ozdraviti. Pri vseh ženskah se gre le za to, ali sta srce in nravno razpoloženje dobri ali slabi. Ako slišim o ženski, da je krepostne nravi, mehkočutna in dobra, da krepostno po ženskih pravilih živi, taščo in tasta spoštuje in ljubi, da služi svojemu možu ter poučuje otroke, da pridno gospodinji, vztrajno posluje z iglo ter se ne boji vode, da goji svilorejo ter rabi tkalnico, da sploh ničesar ne stori, kar ni dobro, potem rečem z mirno vestjo: ta ne bo bolna. In ako vendarle zboli, jo je lahko ozdraviti. Toda imamo še drugo vrsto žensk, ki so sitne, ki druge obrekujejo ter spravljajo v nesrečo, ki svojih čislanih sorodnikov ne slušajo ter svoje podrejene mučijo, ki vprašajo le za lepo oblačilo in dobro jed, na svoje prednike sploh ne mislijo ter grešijo zoper vseh sedem pregreh, ki jih more zakriviti ženska, z eno besedo, ženske, ki svojim možem niso družice. Takim ženskam pošlje Bog bolezen, ki se zarije med srce in trebušno mreno (to je tako globoko, kamor ne prispe nobeno zdravilo). Take ženske ni mogoče ozdraviti vkljub slovečim krogljicam in kapljicam. (…)

Slovenski narod, 27. julija 1904

Ženska klepetavost.

Pač je redek slučaj, da bi bilo treba ustaviti vlak radi dveh klepetulj, ki se ustavita na tiru ter se zaglobita v klepetanje tako, da ne slišita vlaka, ki prihaja proti njima. V Burgdolu v provinciji Hanover se je to zgodilo. Dve ženski sta se ustavili na tiru, namesto da bi bili šli naprej po prehodni cesti ter se tako zaverili v pogovor, da nista slišali, kako hiti proti njima brzovlak Hanover–Hamburg. Strojevodja je še v zadnjem trenutku ustavil vlak. Sedaj sta obe klepetulji v sodnijski preiskavi.

Gorenjec, 20. maja 1905

Ženske v policijski službi.

Eden prvih policijskih načelnikov v Parizu je napisal daljšo razpravo o ženski pomoči pri odkrivanju zločinov. Ženske – pravi on – izpoznajo zločince po nekem notranjem navdahnjenju, slutnji. Niso pa zmožne, da bi napravile najenostavnejše zaključke iz kakršnihkoli okoliščin, dejanja si ne znajo nikakor rekonstruirati. Zato tudi niso sposobne za detektivsko službo. (…)

Slovenec, 3. avgusta 1909

Razvratniška zel

Birpi so pleme na vzhodnem koncu Nove Gvineje, največjega otoka v Tihem oceanu. In ti možje, še do nedavnega znani kot krepki, okrutni vojščaki in lovci na ljudske glave, imajo pregovor, ki se ga tudi držijo:

»Izogni se žensk, ki pridejo z njive.«

Zakaj? Dosedaj niso možakarji vedeli, zakaj. Niso vedeli, zakaj so ženske tako popadljive, ko se vračajo z njive, kjer obdelujejo rastline za prehrano vasi. Vselej, kadar so ženske naletele na povratku domov na moškega, so ga popadle in ga silile, da se izkaže kot moški in ni redko, da je kateri od nesrečnih neprevidnih žrtev obležal ure in ure ves izmozgan in izčrpan kje v grmovju ali visoki travi.

Raziskovalci, ki so v zadnjih desetletjih s plemenom Birpo v stalnem kontaktu, so postali pozorni na čudno obnašanje žensk in deklet. Moški so se pritoževali, da dlje ko delajo na njivah, bolj so podivjane. Proučevalci so se temu dejstvu čudili, saj po vsem svetu velja, da je človek po dolgem fizičnem delu utrujen in nič kaj razpoložen za ljubezenske igre.

Končno je prišlo na dan, kaj je vzrok. Najprej so ugotovili, da Birpa ženske ponorijo le v času, ko cvete neko lila cvetoče zelišče simbak. To zelišče dolgih korenin pulijo in sadijo na grobove, da bi čarovniki, ki kadijo listje te zeli, našli stik z mrtvimi. V laboratorijih so odkrili, da je cvetni prah te zeli močan afrodizijak, da močno nadraži sluznice, vključno tiste, ki so zemlji najbližje.

Novi tednik, 23. maja 1974

Vir: Digitalna knjižnica Slovenije – dLib