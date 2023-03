To mi delajte, miške male!

Odkar je nemška feministka in socialistka Clara Zetkin na prelomu stoletij začela boj za enakopravnost žensk, so se zgodile korenite spremembe, 8. marec pa je od leta 1917 postal mednarodni praznik žena. Ženske v Sloveniji (kot delu nekdanje Jugoslavije) so leta 1945 dobile volilno pravico, leta 1974 v Ustavo SFRJ zapisano svobodo pri odločanju o rojstvu otrok in tri leta pozneje še pravico do umetne prekinitve nosečnosti iz drugih, ne le zdravstvenih razlogov. Vstopile so v prve zametke novega, enakopravnega sveta.