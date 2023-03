Slava Laibachu in Ukrajini

Nemogoče je z gotovostjo vedeti, zaradi česa so organizatorji kijevskega koncerta skupine Laibach dogodek odpovedali, in lahko kvečjemu ugibamo – podobno kot ugibajo mnogi te dni – da jih je zmotilo njihovo videnje vojne v Ukrajini kot geostrateškega spopada globalnih velesil, v katerega so te zapletle Rusijo in Ukrajino. Ni namreč težko uvideti, da je to sicer precej razširjeno stališče večini Ukrajincev tako iritantno, kot so bile nekoč Jugoslovanom iritantne teorije o tem, da so razpad Jugoslavije in vojno zakuhale tuje tajne službe, ker si niso želele obstoja močne jugoslovanske države.