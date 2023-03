Kekec in jaz na hudi poti

Danes lahko to še zveni smešno, a ne bo več, ko bodo že jutri pod pritiskom šolskih pedagogov, otroških psihologov, senzibilizirane javnosti in združenj za uveljavljanje socialne vključenosti – vse s pojasnilom, da gre za skrb za občutljive otroke in druge ranljive skupine – družbeno odgovorni slovenski založniki slovesno napovedali novo, predelano in našemu času prilagojeno izdajo klasike slovenske otroške književnosti, znamenite trilogije Josipa Vandota o Kekcu. Zakaj je na primer Kekčeva mlajša sestra Tinka »majhna in debelušna«? Ali ste se kdaj vprašali, koliko »majhnih in debelušnih« deklic je zraslo v frustrirane in nesamouresničene ženske, ki vse življenje plačujejo psihiatre, ker so jih v šoli in na cesti klicali »debelušna Tinka«? Seveda se niste. Kot ste najbolj normalno sprejeli na primer, da nesrečna Mojca pri strašnem Bedancu dela kot služkinja. Služkinja?! Pred sto leti, ko je Vandot za priljubljeni mladinski časopis Zvonček pisal priljubljene zgodbe o pastirčku, je bila »služkinja« morda običajen izraz, danes pa je, kot vemo, zelo žaljiv.