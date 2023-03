Balkan v enajstih točkah: Kosovo ni Srbija​

Kosovo in Srbija​ sta se prejšnji teden po polletnih pogajanjih dogovorila, da skupaj sprejmeta še en dogovor o dokončni ureditvi medsebojnih odnosov. Sporazum v enajstih točkah so pripravili v pisarni visokega zunanjepolitičnega predstavnika EU Josepha Borella in ureja vse, od medsebojnega priznanja potnih listov, diplom, registrskih tablic in carinskih žigov do zaveze o nenapadanju. Vseh enajst točk je jasnih in na prvi pogled vseobsegajočih, vendar se prav fundamentalistično izogiba ključnemu vprašanju, ki kot meč visi nad obema državama. Niti po naključju ali od daleč ne govori o možnosti, da bi Srbija priznala Kosovo kot samostojno državo.