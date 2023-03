Brez navijačev ni športa

Ne moremo se znebiti občutka, da organizatorji svetovnega prvenstva v nordijskem smučanju v Planici niti približno ne razumejo, kaj se jim je pripetilo, zakaj nimajo gledalcev na tekmah in zakaj njihove težave ne zanimajo nikogar. V različnih izjavah in intervjujih naštevajo na desetine razlogov, zakaj jim ni uspelo, a zdi se, da je razlog samo eden: odgovorni preprosto ne razumejo, kako delujejo takšne prireditve. Lahko bi rekli, da živijo v svojem svetu in jim ni jasno, kako se obrača svet okoli njih, svet, v katerem živijo normalni, povprečni občani.