Njegova mama Ronya je pojasnila, da je bil sin od nekdaj izjemno zainteresiran za učenje najrazličnejših stvari. Pri njegovi vzgoji je bila zato prisiljena vedno razmišljati zunaj ustaljenih okvirov. »Gre za otroka, ki ima sposobnost razumevanja konceptov, ki presegajo njegovo starost in včasih celo presegajo meje mojega razumevanja,« je priznala. Kmalu je ugotovila, da je njen otrok nekaj posebnega, zato so ga vedno spodbujali pri iskanju odgovorov na številna vprašanja, ki jih je iskal radovedni in ukaželjni fantič. Ronya ob tem vedno tudi poudari, da je bil njen sin vseskozi deležen pomoči in podpore svojih učiteljev. In kaj si mali genij želi? Navdušen je nad znanostjo in računalniškim programiranjem ter ima vizijo za svojo prihodnost – po končani fakulteti bi rad postal astrofizik, rad bi preučeval črne luknje in supernove. Sicer pa je popolnoma običajen devetletnik, ki se v prostem času rad igra s sestro, igra klavir, njegova hobija pa sta karate in bejzbol.