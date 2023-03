Hrabro deklico je posvojil slavni turški nogometaš

Število žrtev uničujočih potresov, ki so prejšnji mesec prizadeli Turčijo in Sirijo, še naprej narašča. Veliko je žalostnih zgodb, veliko pa tudi takšnih, da vlivajo upanje v pristne medčloveške odnose, solidarnost in nesebično pomoč. Sredi tragedije brez primere so se tako reševalci veselili čudeža, ko so izpod ruševin, pod katerimi je bila ujeta kar devetdeset ur, rešili desetletno deklico Hilal, a to je bilo mogoče le tako, da so ji odrezali roko, ki jo je stisnil betonski blok.