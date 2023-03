Predor, ki so ga poimenovali Predor odrešitve, znan pa je tudi kot Sarajevski vojni predor, so zgradili v šestih mesecih (24 ur na dan je delalo več kot 300 prostovoljcev). Predor so izkopali pod letališčem, ki so ga nadzorovali vojaki Združenih narodov in le 50 metrov stran od položajev vojske Republike Srbske. Ta predor, podzemni skriti rov, je ohranil oblegano in obkoljeno Sarajevo pri življenju. To je bil edini vhod in izhod iz mesta, predor, ki je bil največja skrivnost glavnega mesta Bosne in Hercegovine. V skoraj dveh letih so imeli skoraj dva milijona prehodov, ki so omogočili, da je Sarajevo dobilo orožje, strelivo, gorivo, hrano in zdravila. Predor je bil dolg celih 720 metrov, visok pa je bil od 1,5 do 1,8 metra. In eden od organizatorjev, ki je sodeloval pri izkopavanju od prvega dne, je bil tudi Nazim Mahmutović.