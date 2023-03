Jasnič je s čela upokojenske stranke odstopil na četrtkovi seji sveta stranke. Vodenje stranke je zdaj začasno prevzel Rifelj, ki napoveduje, da gre stranka naprej z novim programom, vizijo in statutom stranke. Podpredsedniki stranke so v četrtek postali Drago Kocbek, Milena Vrenčur in Silvo Grdešič.

Kongresa, ki so ga načrtovali v marcu, ne bo. V stranki je namreč prevladalo mnenje, da je stranka tudi zaradi številnih menjav v vrhu v zadnjih letih preživela turbulentne čase, zato bo naslednji kongres redni in bo potekal januarja prihodnje leto.

Z novim vodstvom bo zdaj že nekdanje vodstvo v ponedeljek tudi opravilo primopredajo poslov, je danes za STA dejal Jasnič. Ob tem zatrjuje, da stranko glede na stanje, v katerem jo je prevzel, zapušča brez dolgov, »vsi okostnjaki v omari pa so počiščeni«.

Desus v nadaljevanju čakajo pogovori o možnih oblikah sodelovanja z največjo vladno stranko Gibanje Svoboda. Da je DeSUS s Svobodo pripravljen vsebinsko sodelovati pri vprašanjih, ki se nanašajo na položaj upokojencev, je Jasnič zatrdil že sredi februarja. Izvršni odbor stranke je sicer takrat odločil, da ne sprejme pobude Gibanja Svoboda po združitvi strank.

Jasnič sicer ocenjuje, da ni toliko pomembna oblika sodelovanja, ampak skupno oblikovanje rešitev za izboljšanje položaja upokojencev. Bi pa združitev lahko bila dobra odločitev, tudi v luči namigovanj o morebitni ustanoviti stranke upokojencev pod vodstvom nekdanjega poslanca SDS Pavla Ruparja, meni Jasnič. »Če zamudiš vlak, ostaneš na postaji sam,« dodaja.

Soledelovali bi projektno

A Rifelj je danes za STA zatrdil, da združevanje z nobeno stranko ne pride v poštev. »Poglejte, kaj se je zgodilo z LMŠ in SAB. V trenutku, ko bi se združili, bi postali pozabljena zgodba,« je prepričan. So se pa pripravljeni z Gibanjem Svoboda pogovarjati o projektnem sodelovanju oz. podpisu morebitnega protokola o sodelovanju, ključne prioritete za DeSUS so zdravstvena, pokojninska in davčna reforma ter zakon o dolgotrajni oskrbi.

V Gibanju Svoboda namreč ustanavljajo seniorsko organizacijo stranke, ki bo avtonomna, široka politična platforma. Za svoje delovanje bo sprejela svoj statut, v njej pa bodo lahko sodelovali tako člani stranke Gibanje Svoboda kot tudi posamezniki iz različnih organizacij, v katere se povezujejo starejši. Pogovore z DeSUS vodijo že nekaj časa in bodo z njimi tudi nadaljevali, so v stranki danes potrdili za STA. Kot so še dodali, tudi ne želijo časovno pritiskati na končno odločitev DeSUS, saj da želijo pokazati, da so konstruktivni partner.