Zahtevo za odpoklic premierja je vložila stranka Domovinsko gibanje, podprlo pa jo je 33 opozicijskih poslancev.

V saboru je 151 poslancev, za izglasovanje nezaupnice pa bi bila potrebna več kot polovica ali 76 glasov.

Kopica očitkov

Opozicija je med razpravo o nezaupnici minuli četrtek Plenkoviću očitala korupcijo, vse slabši življenjski standard, prepočasno obnovo po potresu v Petrinji, slabo stanje v zdravstvu in pomanjkanje zdravstvene reforme, pa tudi nenehne menjave ministrov in vrsto afer, ki so v zadnjem času pretresle vlado.

Plenković je v odgovoru na očitke izpostavil, da je vlada doslej dosegla vse temeljne strateške cilje, ki si jih je zadala. Med njimi je posebej navedel vstop Hrvaške v schengenski prostor in območje evra, izgradnjo Pelješkega mosta in po njegovi oceni uspešno spopadanje z energetsko krizo.