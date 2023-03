Po pisanju črnogorskega portala Vijesti je umrl moški, ki je aktiviral bombo. Bomba je eksplodirala ob 11.35.

Kot je za Vijesti povedal Srđa Korać iz kriminalistične policije, je bil v eksploziji poškodovanih pet ljudi, ki so jih oskrbeli v kliničnem centru v Podgorici.

🚨#BREAKING: Multiple people reportedly injured in explosion inside a court building in Podgorica, #Montenegro; emergency services on scene pic.twitter.com/8TgdtvRGjB