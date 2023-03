Beloruska skupina za državljanske pravice Pomlad (Vjasna), ki jo je ustanovil Bjaljacki, je sporočila, da je bil vidni beloruski aktivist obsojen zaradi tihotapljenja in financiranja dejavnosti, ki grobo kršijo javni red. 60-letni Bjaljacki je bil obtožen tihotapljenja denarja v Belorusijo za domnevno financiranje tamkajšnjih opozicijskih skupin in demonstrantov v času množičnih protestov, ki so sledili volitvam, na katerih je uradno prepričljivo slavil dotedanji predsednik Aleksander Lukašenko.

Tako opozicijska kandidatka Svetlana Tihanovska kot večina evropskih držav zaradi domnevnih nepravilnosti rezultatov teh volitev ni priznala.

Tožilstvo je za Bjaljackega, ki trdi, da ga preganjajo iz političnih razlogov, zahtevalo celo dvanajst let zapora. Ob njem so bili na dolgoletne zaporne kazni obsojeni še trije beloruski borci za državljanske pravice, od katerih sta dva tako kot Bjaljacki v priporu od julija 2021, tretji pa je v izgnanstvu v tujini.

Kot je še sporočila organizacija Pomlad, sta bila Valentin Stefanovič in Vladimir Labkovič obsojena na devet oziroma sedem let zapora. Dmitri Solovjev, ki je pobegnil na Poljsko, pa je bil obsojen na osem let zapora. Vsi so bili tudi kaznovani s plačilom 185.000 beloruskih rubljev (69.000 evrov).

Vodja beloruske opozicije Tihanovska, ki živi v izgnanstvu v Litvi, je današnjo odločitev sodišča kritizirala. Na družbenih omrežjih je sporočila, da so bili Bjaljacki in dva soobtožena obsojeni na lažnem sojenju in dodala, da »moramo storiti vse, da se borimo proti tej sramotni krivici in jih osvobodimo«.

Bjaljacki je lani prejel Nobelovo nagrado za mir skupaj z organizacijo za človekove pravice Memorial iz Rusije in Centrom za državljanske svoboščine iz Ukrajine. Prejeli so jo za svoja prizadevanja na področju človekovih pravic in demokracije v njihovih državah.