Spojina iz treh kisikovih atomov je eden najčistejših in najmočnejših oksidacijskih in razkuževalnih sredstev. Ozon deluje učinkovito kot dezinfekcija in je v uničevanju bakterij kar 3000-krat močnejši od klora, hkrati pa temeljito nevtralizira slab zrak ter učinkovito odstranjuje močne vonjave, kot je vonj cigaretnega dima ali neprijeten vonj po hrani.

Uporaba ozona pri čiščenju

Tehnologija čiščenja je napredovala skupaj z drugo tehnologijo, ki jo uporabljamo v vsakdanjem življenju, in omogočila enostavnejše čiščenje večjih površin – človeške roke so nadomestili čistilni stroji. Prednost čiščenja s strojem je večja ekološka sprejemljivost, saj stroj natančno odmeri raztopino čistila in se s tem izogne potrati vode in čistila. Zaradi potrebe po bolj učinkovitem čiščenju, dezinfekciji in nevtralizaciji virov neprijetnega vonja so čistilne stroje opremili z sistemom ozona, ki ponuja možnost temeljitega čiščenja brez uporabe kemikalij in je učinkovit tudi, ko je potrebna dezinfekcija. Funkcija ozona je še posebno primerna v prostorih, kjer ni pomembna samo čistoča, ampak so zahtevani višja raven čiščenja, razkuževanje in svež vonj.